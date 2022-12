Lo scudetto e il mancato rinnovo: Kessie, compleanno nell’ombra di Barcellona

Franck Kessie compie oggi 26 anni: tra scudetto vinto e il mancato rinnovo, ripercorriamo i suoi anni con la maglia del Milan

Enrico Ianuario

Franck Kessie compie oggi 26 anni. Il centrocampista ivoriano è stato uno dei protagonisti nel Milan degli ultimi anni, tanto da aver vinto lo scudetto nella passata stagione. Nonostante il trionfo, l'ex Atalanta è stato anche protagonista di qualche uscita a vuoto, come ad esempio le dichiarazioni sul rinnovo con i rossoneri poi non concretizzatosi. Dopo cinque stagioni in maglia rossonera, oggi Kessie oggi gioca nel Barcellona anche se, in realtà, non sta trovando grande spazio. Ripercorriamo insieme alcuni momenti della sua esperienza al Milan.

Kessie, il presidente — I compagni di squadra e i tifosi del Milan lo hanno chiamato 'il presidente'. Il motivo? 'Perché sono il presidente della squadra, il capo dello spogliatoio. Mi piace. È un soprannome dato per scherzo, ma finché mi chiamano così, e intanto lavoriamo sodo, allora va bene', aveva dichiarato l'ivoriano durante la sua avventura in rossonero. Ed effettivamente presidente lo è stato soprattutto in mezzo al campo. Grazie alla sua fisicità e alla sua tecnica era diventato il cuore della squadra allenata da Pioli. Peccato, però, che ha lasciato il Diavolo dopo cinque stagioni, lasciando un ricordo di sé agrodolce dalle parti di Milanello.

"Torno dalle Olimpiadi e sistemo tutto" — Il motivo del ricordo agrodolce sta tutto in questa frase. Kessie, infatti, mentre era impegnato alle Olimpiadi di Tokyo aveva apertamente dichiarato di voler restare al Milan per sempre e che avrebbe rinnovato il suo contratto con i rossoneri una volta terminata la spedizione Olimpica. Peccato però che tra il dire e il fare c'è di mezzo sempre il mare. L'ivoriano, infatti, non ha trovato l'accordo con il club per prolungare il suo contratto (la richiesta dell'agente Atangana era di 8 milioni di euro l'anno), dunque ha deciso di lasciare a parametro zero il Milan per accasarsi al Barcellona. Nonostante la decisione presa, Kessie è stato decisivo per la conquista del 19esimo scudetto, tanto da aver segnato anche nella gara cruciale contro il Sassuolo.

Nell'ombra di Barcellona — Trasferitosi al Barcellona con grandissime aspettative, in realtà Kessie si è visto pochissime volte. Non è un titolare della squadra allenata da Xavi e ha appena disputato 13 partite tra campionato e Champions League, segnando appena un gol. In quelle poche gare in cui è sceso in campo, è apparso lontano parente del Kessie visto nelle ultime due stagioni rossonere. Probabilmente il suo trasferimento in blaugrana non è stato poi così azzeccato, tanto che in Spagna si parla ormai da diverso tempo di un addio dell'ivoriano già a gennaio.