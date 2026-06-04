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Milan-Vlahovic, matrimonio che non s’ha da fare. Chiellini: “Non rimarrà in Italia”

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Giorgio Chiellini ha voluto far chiarezza sul futuro di uno degli attaccanti cercati dal Milan: Dusan Vlahovic...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il futuro di Dusan Vlahovic è ormai molto lontano da Torino, ma la vera sorpresa sarà la destinazione: il calciatore serbo, infatti, non andrà al Milan ma non rimarrà neanche in Serie A. A fare chiarezza sulla situazione dell'attaccante è stato proprio Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy della Juventus.

Milan, Chiellini su Vlahovic: "A queste cifre..."

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«A me dispiace molto, fino all’ultimo ci ha tenuto per la Juve. È una persona seria. A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio». 

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Secondo quanto riferito da Tuttosport, poi, le trattative con la Juventus si sono interrotte per un motivo economico: il club bianconero è spinto fino ad un tetto massimo di 6 milioni a stagione, incassando però il no del serbo. Dietro il rifiuto dell'attaccante ci sarebbe una questione di status: il serbo ha declinato la proposta poiché non intenzionato a percepire lo stesso ingaggio di Jonathan David.

Attacco Milan: la situazione

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Il futuro di Vlahovic si incrocia, in un certo senso, con quello del Milan. Anche i rossoneri si apprestano a cambiare quello che sarà improprio reparto offensivo, complici anche una serie di addii:

  • Fullkrug: il tedesco non verrà ricattato e farà ritorno al West Ham

  • Leao: con le sue ultime dichiarazioni, il portoghese ha confermato la volontà di cambiare aria.

  • Gimenez: La sua permanenza è a rischio, con diverse offerte sul piatto

  • Pulisic: posizione da valutare nelle prossime settimane, ma Cardinale vuole la sua permanenza

  • Nkunku: unica certezza, il francese è verso la riconferma.

    • Il nome di Vlahovic e il possibile approdo in rossonero, mai concretizzato

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    Il nome di Vlahovic era stato accostato più e più volte al Milan, ingolosito dalla possibilità di tesserare un grande attaccante a parametro zero. Il club rossonero, in realtà, aveva già tentato un affondo concreto per il serbo durante la scorsa finestra estiva di calciomercato, scontrandosi però con una vera e propria fumata nera. L'arrivo dell'attaccante avrebbe garantito ai rossoneri quella punta di peso che Allegri cercava,a ma un possibile assalto estivo, ad oggi, è da escludere.

    Ora come ora, infatti, la situazione è cambiata. L'ostacolo principale è legato alle alte richieste economiche del serbo, che chiede ben 8 milioni di euro a stagione, cifre fuori portata dai parametri societari rossoneri. A questo, ovviamente,  si aggiunge l'addio di Massimiliano Allegri alla panchina rossonera.

    L'allenatore livornese, da sempre grandissimo estimatore dell'attaccante, sarebbe stato la persona principale a spingere per un suo eventuale approdo in rossonero. Con la fine del suo mandato al Milan, è crollato anche l'ultimo possibile 'aiuto' per far arrivare il serbo a Milano. Non sono sorprendenti, infatti, le voci di un possibile interessamento del Napoli.

     

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