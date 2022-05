Milan Campione d’Italia! Il pullman scoperto sfila per le vie di Milano | LIVE NEWS

Il Milan è Campione d'Italia per la 19^ volta nella sua storia! Parte la festa scudetto: seguila, LIVE, con noi di PianetaMilan.it

Come testimoniano le immagini riprese dal nostro inviato sul luogo, la piazza di fronte 'Casa Milan' è piena zeppa di tifosi rossoneri. Tra pochi minuti, da lì partirà il pullman scoperto per celebrare il trofeo conquistato ieri

La vittoria contro il Sassuolo ha permesso al Milan di laurearsi Campione d'Italia per la 19^ volta nella sua storia! Il giusto riconoscimento arrivato dopo un percorso virtuoso iniziato più di due anni fa che ha visto tutti protagonisti. Tanti i festeggiamenti partiti nella giornata di ieri, ma non è finita qui! Sì perché oggi è il giorno in cui la squadra verrà accolta dai tifosi per le vie di Milano. Segui con noi, LIVE, tutti i momenti più belli della festa scudetto!