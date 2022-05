Milan, lo striscione sfottò fa subito rumore: la Procura FIGC apre inchiesta

Durante la sfilata del pullman scoperto del Milan lo striscione sfottò fa discutere: la Procura della FIGC apre subito un'inchiesta

Dopo lo scudetto conquistato nella giornata di ieri, il Milan continua i festeggiamenti per le vie di Milano, con i giocatori protagonisti su un pullman scoperto. Tanti cori, tanta gioia, ma anche immediate polemiche. Sì perché, stando a quanto riferisce 'Gazzetta.it', la Procura della FIGC ha immediatamente aperto un'inchiesta per uno striscione esposto dai calciatori rossoneri. Riprendendo quello famoso di Massimo Ambrosini del 2007, il messaggio lanciato è forte e chiaro: "La Coppa Italia mettila nel c**o" .

Una mossa evidentemente non gradita da dalla Procura, che aperto un'inchiesta per presunta violazione dell'art 4 del Codice di Giustizia Sportiva che richiama 'i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva'. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per capire come si evolverà la situazione. Maldini pronto a chiudere subito un acquisto! Le ultime news di mercato >>>