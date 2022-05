Milan, Ibrahimovic arringa la folla: “Mandate un messaggio a Calhanoglu!”

Zlatan Ibrahimovic protagonista assoluto della festa scudetto del Milan. Lo svedese, a bordo del pullman scoperto, chiede un coro su Hakan Calhanoglu ai tifosi

Zlatan Ibrahimovic è uno dei grandi protagonisti di questo nuovo percorso del Milan . Dopo anni bui e privi di soddisfazioni, lo svedese è tornato in rossonero per dare una scossa decisiva ad una squadra giovane e con poca personalità. Questo scudetto è uno dei capolavori della sua carriera arrivato, forse, nell'ultimo anno da calciatore.

Ibra si sta godendo la sfilata per le vie di Milano e arringa la folla presente. In particolare, come mostrato in questo video del collega Simone Cristao, il numero 11 rossonero chiede un coro da dedicare ad Hakan Calhanoglu che, lo scorso anno, ha lasciato il club rossonero a parametro zero per trasferirsi all'Inter. Ecco il video.