Milan, Calhanoglu è sbocciato: gol e assist per il Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Hakan Calhanoglu è definitivamente sbocciato. Le cose non sono andate nel migliore dei modi nei suoi primi anni in rossonero (prima con Montella, poi con Gattuso e infine con Giampaolo), ma con l’avvento di Stefano Pioli è cambiato tutto.

Milan, il primo incontro tra Calhanoglu e Pioli

“Mi ricordo di te perché mi hai fatto perdere una partita importante con la Lazio. Tu sei un dieci, devi giocare in quella posizione”. Queste le parole di Pioli a Calhanoglu nel loro primo incontro a Milanello. L’obiettivo dell’allenatore era quello di esaltare le sue qualità: la missione è riuscita, anche grazie al ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

L’intesa con Ibrahimovic

E’ sotto gli occhi di tutti l’intesa tra Ibrahimovic e Calhanoglu. Anche contro lo Shamrock Rovers sono stati loro due a sbloccarla: assist del turco e gol dello svedese. Calha ora è concretato sul terzo preliminare contro il Bodoe Glimt, e poi eventualmente potrebbe affrontare il Besiktas, sfida certamente non banale per il numero dieci rossonero.

Milan, Calhanoglu sempre più decisivo

Calhanoglu sta diventando sempre più decisivo per questo Milan. Lo dimostrano i numeri: il turco ha partecipato alle azioni di 11 gol nelle ultime sette partite ufficiali del Milan. Cinque reti e sei assist. L’ex Bayer Leverkusen è diventato il partner ideale per Ibrahimovic, che è convinto delle sue potenzialità e che possa fare ancora di più. Ricordiamo che Calhanoglu ha un contratto in scadenza nel 2021 e in ogni partita disputata sta acquisendo sempre più valore. A fine mercato ci sarà un incontro con l’agente Gordon Stipic, ma il Milan farà bene a tenerselo. Calha è definitivamente sbocciato.

