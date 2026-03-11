Milan, Borghi: 'L'estetica del gioco di Allegri è solo un gusto'

Sul gioco di Allegri e l'importanza di Modric: "L'estetica del gioco è un discorso legittimo che non ha una soluzione, non ha una verità, è solo gusto. Il Milan ha dimostrato che questo carattere che si traduce in forza è una forza vera. È una forza che hanno portato Allegri con il suo staff e alcuni suoi giocatori. Ad esempio Luka Modric, Dio salvi Luka Modric perché la speranza è che campioni del genere possano illuminare i nostri campi eternamente. Spero che Modric rimanga in Serie A anche l'anno prossimo".