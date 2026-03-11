Pianeta Milan


Borghi: “Il Milan non ha tanta proposta ma ha sempre tanta risposta. Dio salvi Modric. Su Allegri …”

Milan, Borghi: 'L'estetica del gioco di Allegri è solo un gusto'
Stefano Borghi ha commentato la vittoria dei rossoneri nel derby contro l'Inter: le sue dichiarazioni rilasciate nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube
Redazione PM

Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Stefano Borghi ha analizzato la vittoria del Milan nel derby contro l'Inter. Il telecronista e giornalista sportivo ha parlato dei punti di forza del Diavolo, dell'impatto di Massimiliano Allegri e della classe infinita di Luka Modric. Di seguito, un estratto delle sue parole.

Sul Milan: "Il Milan ci proverà, supera dei limiti che per me rimangono visibili fin dall'inizio della stagione. È un progetto molto chiaro e i meriti di Allegri sono tanti. È una squadra che punta proprio sulla mentalità, sull'unità, sulla capacità di aspettare la partita perché poi il discorso può essere sempre il solito, non ha tanta proposta ma ha sempre tanta risposta. Questa sua mentalità porta la squadra soprattutto nelle grandi partite, a portare la partita a se. I risultati nei big match lo dimostrano. Il Milan ha tanti punti, li merita, per la mentalità".

Sul gioco di Allegri e l'importanza di Modric: "L'estetica del gioco è un discorso legittimo che non ha una soluzione, non ha una verità, è solo gusto. Il Milan ha dimostrato che questo carattere che si traduce in forza è una forza vera. È una forza che hanno portato Allegri con il suo staff e alcuni suoi giocatori. Ad esempio Luka Modric, Dio salvi Luka Modric perché la speranza è che campioni del genere possano illuminare i nostri campi eternamente. Spero che Modric rimanga in Serie A anche l'anno prossimo".

