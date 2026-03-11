Il sito web Calcio e Finanza ha voluto fare una classifica speciale legata ai ricavi provenienti dagli sponsor delle maglie. Secondo la classifica, il Milan è a pari merito con i cugini dell'Inter ma, dalla prossima stagione, la cifra incassata dai rossoneri passerebbe a 35 milioni di euro. Dato che, di conseguenza, porterà il club rossonero in solitaria al primo posto. La Roma di Gasperini, con Eurobet.live, è posizionata davanti al Napoli di Conte, fermo sotto i 10 milioni di ricavi provenienti da MSC. Ecco, di seguito, la classifica speciale.
LA CLASSIFICA
1. Inter – Betsson: 30 milioni di euro a stagione
2. Milan – Emirates: 30 milioni di euro a stagione (35 milioni dal 2026/27)
3. Juventus – Jeep e Visit Detroit: 28/30 milioni di euro a stagione
4. Fiorentina – Mediacom: 25 milioni di euro a stagione
5. Sassuolo – Mapei: 18 milioni di euro a stagione
6. Roma – Eurobet.live: 13-14 milioni di euro a stagione
7. Napoli – MSC: 9 milioni di euro a stagione
8. Atalanta – Lete: 5 milioni di euro a stagione
9. Cagliari – Regione Sardegna e Doppio Malto: 3,6 milioni di euro a stagione
10. Bologna – Saputo: 3 milioni di euro a stagione
11. Torino – Suzuki: 2,35 milioni di euro a stagione
12. Parma – Prometeon: 1,5 milioni di euro a stagione
13. Udinese – Bluenergy: 1,5 milioni di euro a stagione
14. Genoa – Pulsee: 1,2 milioni di euro a stagione
15. Como – Uber: 1 milione di euro a stagione
16. Lecce – Deghi: 1 milione di euro a stagione
17. Verona – Aircash: 1 milione di euro a stagione
18. Pisa – Cetilar : 0,7 milioni di euro a stagione
19. Cremonese – Iltainox: n.d.
20. Lazio – nessun main sponsor
