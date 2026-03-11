Il sito web Calcio e Finanza ha voluto fare una classifica speciale legata ai ricavi: ecco la posizione del Milan di RedBird

Il sito web Calcio e Finanza ha voluto fare una classifica speciale legata ai ricavi provenienti dagli sponsor delle maglie. Secondo la classifica, il Milan è a pari merito con i cugini dell'Inter ma, dalla prossima stagione, la cifra incassata dai rossoneri passerebbe a 35 milioni di euro. Dato che, di conseguenza, porterà il club rossonero in solitaria al primo posto. La Roma di Gasperini, con Eurobet.live, è posizionata davanti al Napoli di Conte, fermo sotto i 10 milioni di ricavi provenienti da MSC. Ecco, di seguito, la classifica speciale.