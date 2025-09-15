Pianeta Milan
Milan-Bologna, Ravezzani: “3 rigori evidenti negati”. Poi parla dei singoli

Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia', ha commentato la vittoria del Milan sul Bologna a 'San Siro' in tre post pubblicati su 'X'
Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto per 1-0 a 'San Siro' il Bologna di Vincenzo Italiano in occasione del posticipo domenicale della 3^ giornata della Serie A 2025-2026. Con questi 3 punti, i rossoneri toccano quota 6 nella classifica del campionato, a - 3 dalla coppia di testa, formata da Napoli e Juventus.

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha commentato Milan-Bologna attraverso una serie di post pubblicati, tra l'immediato post-partita e la mattinata odierna, sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. Il primo racchiude un po' il sentimento dei tifosi milanisti dopo il match contro i rossoblu.

"Non mi era mai successo di vedere 3 rigori evidenti negati alla stessa squadra, uno dei quali tolto dal V.A.R. - ha scritto Ravezzani -. Il Milan ha saputo essere più forte di questa ingiustizia record e dimostra di valere molto. Immenso Luka Modrić, eccellente Adrien Rabiot. Bene Pervis Estupiñán, Samuele Ricci e Christian Pulisicpart-time".

"Milan, già evidente il lavoro di Allegri. Modrić miglior acquisto della stagione"

—  

Ravezzani ha poi proseguito nella lucida e condivisibile analisi. "Sul Milan è già evidente il lavoro di Allegri. La squadra rischia poco, è solida, applicata. Il gioco è fluido anche in ripartenza. Sicuramente è lui con Modrić il miglior acquisto della stagione. Impressionante anche la concretezza di Rabiot su ogni pallone. Ricci può dare molto". E, in effetti, l'ex centrocampista del Torino è entrato molto bene a metà ripresa in campo al posto di Youssouf Fofana, centrando anche un palo dalla lunga distanza.

Infine, Ravezzani ha dedicato un altro pensiero all'arbitraggio della partita di 'San Siro'. "Nella follia arbitrale di Milan-Bologna anche il quarto uomo, Antonio Rapuano. Negano 3 rigori, l’ultimo dei quali sesquipedale. L’allenatore dice qualcosa di forte all’arbitro: ci sta nella situazione limite. E tu anziché capire la situazione lo denunci subito per farlo pure espellere?". E come dargli torto?

