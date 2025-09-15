Ex Milan, Reijnders: quarta partita di fila da titolare in Premier League

Tutti i tifosi rossoneri hanno ancora negli occhi le giocate e i gol dell'ex Milan Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese - insieme a molti altri compagni - è stato sacrificato dalla società per fare cassa. Al club di via Aldo Rossi, infatti, servivano alcuni incassi importanti per colmare il vuoto di denaro alla voce 'entrate per la qualificazione alle coppe europee'. La disastrosa scorsa stagione ha comportato il mancato arrivo nelle coppe. Nonostante le difficoltà della squadra, Reijnders ha comunque trovato lo spazio per brillare. Le sue prestazioni in campionato (e non solo) gli sono valse il premio di miglior centrocampista della Serie A e le attenzioni di Guardiola. Pep lo ha voluto subito con sé, fin dal Mondiale per Club. In queste prime giornate di Premier League il tecnico catalano si sta affidando con costanza a lui.