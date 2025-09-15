Calvarese: “Il gol di Ranieri era da annullare come quello di Gabbia in Lecce-Milan”

Torna la Serie A, tornano le discussioni sui temi arbitrali di giornata. Gianpaolo Calvarese - ex arbitro e ora opinionista - ha parlato via YouTube di un episodio dubbio accaduto in Fiorentina-Napoli di sabato sera. Secondo Calvarese, il gol dell'1-3 della Fiorentina avrebbe dovuto essere annullato. La ragione è la stessa per cui due settimane fa era stato tolto il gol di Gabbia al Milan nella partita contro il Lecce. Di seguito, si riporta la spiegazione dell'ex arbitro, il quale ha parlato tramite il suo canale YouTube.