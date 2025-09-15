Calvarese: “Il gol di Ranieri era da annullare come quello di Gabbia in Lecce-Milan”

Torna la Serie A, tornano le discussioni sui temi arbitrali di giornata. Gianpaolo Calvarese - ex arbitro e ora opinionista - ha parlato via YouTube di un episodio dubbio accaduto in Fiorentina-Napoli di sabato sera. Secondo Calvarese, il gol dell'1-3 della Fiorentina avrebbe dovuto essere annullato. La ragione è la stessa per cui due settimane fa era stato tolto il gol di Gabbia al Milan nella partita contro il Lecce. Di seguito, si riporta la spiegazione dell'ex arbitro, il quale ha parlato tramite il suo canale YouTube.
Il gol di Ranieri come il gol di Gabbia, la spiegazione di Calvarese—
Ecco, dunque, la spiegazione di Calvarese: "Il gol dell'1-3 segnato da Ranieri in Fiorentina-Napoli è 'viziato' da un fallo di Piccoli su Anguissa. Seppure con un solo braccio, l'attaccante infatti spinge il suo avversario in maniera funzionale per metterlo fuori gioco, col pallone che va proprio da quelle parti, e il camerunese va a terra. Peraltro l'intervento del Franchi ricorda molto da vicino quello di Gabbia in Lecce-Milan, quando Marinelli annullò la rete proprio per questo motivo".
