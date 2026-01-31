Giornata speciale per un giovane rossonero. Lorenzo Torriani , portiere del Milan compie 21 anni! Il giovane, classe 2005, fece il suo esordio in prima squadra il 'lontano' 17 settembre 2024 col Milan in Champions League contro il Liverpool sostituendo Mike Maignan uscito per un infortunio alla mano. Il giovane, attualmente, difende i pali del Milan Futuro mentre aspetta la chiamata di Massimiliano Allegri. Per celebrare il giovane portiere, il club rossonero ha voluto condividere una nota ufficiale:

(Fonte acmilan.com) - Lorenzo Torriani compie oggi 21 anni e continua a crescere passo dopo passo nel Milan: dalle giovanili alla Primavera, da Milan Futuro all'allenarsi tutti i giorni al fianco di grandi campioni come Mike Maignan e Pietro Terracciano, da cui apprende routine, tecnica e leadership. In campo da ricordare le parate ai rigori nell'amichevole della tournée estiva a Singapore contro l'Arsenal. Lavoro quotidiano, professionalità e voglia di imparare definiscono il suo presente e preparano a un futuro importante. Tanti auguri, Lorenzo!