Quest'anno, con la primavera rossonera, il giovane ha totalizzato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, giocando per ben 1140 minuti. Il settore giovanile del Milan, in occasione di questo importante traguardo, ha voluto fare gli auguri al giovane tramite un post pubblicato sul proprio profilo social scrivendo: "Traguardo speciale per Alessandro, buon 18esimo compleanno!".