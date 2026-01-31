Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan Primavera, tanti auguri a Longoni: il giovane portiere compie 18 anni

ULTIME MILAN NEWS

Milan Primavera, tanti auguri a Longoni: il giovane portiere compie 18 anni

Milan Primavera, tanti auguri a Longoni: il giovane portiere compie 18 anni - immagine 1
Giornata speciale quella di oggi a Milanello: il portiere del Milan Primavera, Alessandro Longoni compie 18 anni,
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giornata speciale quella di oggi a Milanello: il portiere del Milan Primavera, Alessandro Longoni compie 18 anni, un traguardo molto importante. Il portiere rossonero, classe 2008 , è uno tra i migliori prospetti del panorama calcistico italiano.

Cresciuto interamente nelle giovanili del Milan, Longoni è riuscito subito a mettersi in mostra scalando, in breve tempo, le gerarchie arrivando tra i pali del Milan Primavera di Giovanni Renna, dimostrando una forte sicurezza e grande personalità nonostante la sua giovane età.

LEGGI ANCHE

18 candeline per Longoni

—  

LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo …>>>

Quest'anno, con la primavera rossonera, il giovane ha totalizzato 16 presenze tra campionato e Coppa Italia, giocando per ben 1140 minuti. Il settore giovanile del Milan, in occasione di questo importante traguardo, ha voluto fare gli auguri al giovane tramite un post pubblicato sul proprio profilo social scrivendo: "Traguardo speciale per Alessandro, buon 18esimo compleanno!".

Per il Milan si prospetta un futuro roseo, ricco di giovani talenti che stanno sbocciando. Tutta la redazione di pianeta Milan si unisce agli auguri per il giovane!

 

Leggi anche
Milan protagonista al convegno ADISE: gestione e prevenzione dell’atleta
Milan, Rabiot candidato al premio di miglior giocatore di gennaio della Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA