Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Inter: Renna perde Longoni in porta. In attacco …

Primavera, formazioni ufficiali di Milan-Inter: Longoni out. In attacco ...
Milan-Inter, ecco le scelte ufficiali di Renna e Carbone per il derby della 22a giornata del campionato Primavera 1, in programma allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza
Redazione

Tra pochi minuti Milan e Inter, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 22^ giornata del campionato Primavera 1. Il derby non è mai una partita come le altre, in palio c'è sempre in più della sola vittoria. Il Milan di Giovanni Renna vuole dare seguito alla convincente vittoria col Frosinone e agganciare proprio i nerazzurri a 33 punti. L'Inter di Benito Carbone, invece, non sta vivendo un ottimo momento: nelle ultime due gare, infatti, sono arrivate due sconfitte con Juventus e Monza.

Per Renna due assenze pesanti. Il portiere titolare Longoni ha provato nel riscaldamento ma non sarà del derby, al suo posto doveva giocare il classe 2009 Bianchi, ma anche lui sarà indisponibile. Durante il riscaldamento pre-partita ha subito un infortunio e al suo posto ci sarà Faccioli. Anche Plazzotta assente per un problema accusato nella giornata di ieri. Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Inter Primavera.

Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Inter

MILAN: Faccioli, Tartaglia, Pandolfi, Mancioppi, Lontani, Perera, Colombo, Nolli, Scotti (c), Cullotta, Castiello. A disposizione: Longoni, Catalano, Del Forno, Zaramella, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.

LEGGI ANCHE: La conferenza stampa di Allegri pre Roma-Milan in diretta | Live News

INTER: Thao, Della Mora, Cerpelletti (c), Zounin, Ballo, La Torre, Kukulis, Nenna, Mosconi, Pelletti. A disposizione: Farronato, Marello, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, Virtuani, Mancuso, Vukoje, Breda, Pirola. Allenatore: Benito Carbone.

