Primavera, formazioni ufficiali di Milan-Inter: Longoni out. In attacco ...

Tra pochi minuti Milan e Inter, scenderanno in campo allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza per sfidarsi nel match valido per la 22^ giornata del campionato Primavera 1. Il derby non è mai una partita come le altre, in palio c'è sempre in più della sola vittoria. Il Milan di Giovanni Renna vuole dare seguito alla convincente vittoria col Frosinone e agganciare proprio i nerazzurri a 33 punti. L'Inter di Benito Carbone, invece, non sta vivendo un ottimo momento: nelle ultime due gare, infatti, sono arrivate due sconfitte con Juventus e Monza.