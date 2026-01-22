Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Milan, il programma del weekend del Settore giovanile: dalla Primavera a…

giovanili

Milan, il programma del weekend del Settore giovanile: dalla Primavera a…

Milan, il programma del weekend del Settore giovanile: dalla Primavera a… - immagine 1
Si prospetta un weekend ricco di impegni per il settore giovanile del Milan: dal derby della Primavera Maschile a...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Si prospetta un weekend ricco di impegni per il settore giovanile del Milan. La Primavera rossonera di Mister Renna parte subito col botto: derby contro l'Inter alle ore 11.30. Spazio anche all'U13 E 14, con il match contro il Como. Per la primavera Femminile, invece, si prospetta un vero e proprio big match: le rossonere affronteranno la Roma! Ecco, di seguito, il programma completo:

(Fonte acmilan.com) -Un nuovo weekend fitto di impegni tra Derby e trasferte importanti, il nostro Settore Giovanile torna nuovamente protagonista. Sabato si apre con la Primavera maschile impegnata nel Derby con l'Inter allo Sportitalia Village, mentre a Briosco doppio appuntamento con Under 13 e Under 14 sul campo del Como. Domenica spazio alla Primavera femminile a Roma, al Derby Under 17 e all'Under 18 di scena al PUMA House of Football con la Cremonese. Mercoledì c'è anche il recupero dell'Under 18 a Sassuolo.

LEGGI ANCHE

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 24 GENNAIO

  • PRIMAVERA MASCHILE: 22ª giornata, Milan-Inter, ore 11.30 - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)

  • UNDER 13: 10ª giornata, Como-Milan, ore 14.30 - CS Rossini, cia Magellano, Briosco (MB)

  • UNDER 14: 10ª giornata, Como-Milan, ore 17.00 - CS Rossini, cia Magellano, Briosco (MB)

    • DOMENICA 25 GENNAIO

  • PRIMAVERA FEMMINILE: 12ª giornata, Roma-Milan, ore 12.00 - Centro Preparazione Olimpico G. Onesti, Largo Giulio Onesti 1, Roma

  • UNDER 17: 16ª giornata, Inter-Milan, ore 13.30 - KONAMI Football Centre, Via Camillo Sbarbaro 3, Milano

  • UNDER 18: 20ª giornata, Milan-Cremonese, ore 15.00 - PUMA House of Football

    • LEGGI ANCHE: Roma-Milan, da possibili protagonisti a grandi assenti: Gimenez e Dovbyk, destini incrociati 

    MERCOLEDÌ 28 GENNAIO

  • UNDER 18: recupero 17ª giornata, Sassuolo-Milan, ore 15.00 - TBD

    • Leggi anche
    Milan Primavera, Renna: “Non guardo la classifica, l’importante è il miglioramento...
    Primavera 1, si torna alla vittoria: col Frosinone il Milan vince 0-2 grazie a Lontani e Castiello

    © RIPRODUZIONE RISERVATA