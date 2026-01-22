Si prospetta un weekend ricco di impegni per il settore giovanile del Milan . La Primavera rossonera di Mister Renna parte subito col botto: derby contro l'Inter alle ore 11.30. Spazio anche all'U13 E 14, con il match contro il Como. Per la primavera Femminile, invece, si prospetta un vero e proprio big match: le rossonere affronteranno la Roma! Ecco, di seguito, il programma completo:

(Fonte acmilan.com) -Un nuovo weekend fitto di impegni tra Derby e trasferte importanti, il nostro Settore Giovanile torna nuovamente protagonista. Sabato si apre con la Primavera maschile impegnata nel Derby con l'Inter allo Sportitalia Village, mentre a Briosco doppio appuntamento con Under 13 e Under 14 sul campo del Como. Domenica spazio alla Primavera femminile a Roma, al Derby Under 17 e all'Under 18 di scena al PUMA House of Football con la Cremonese. Mercoledì c'è anche il recupero dell'Under 18 a Sassuolo.