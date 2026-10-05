Lorenzo Ossola si sta ritagliando sempre più spazio all'interno del mondo rossonero. Il giovane classe 2007, capitano del Milan Futuro, ha iniziato la stagione con i piedi giusti, segnando 2 gol nelle prime 4 giornate di Serie D. Nella giornata di ieri, inoltre, è arrivata una nuova soddisfazione: la rete con la prima squadra nell'amichevole contro il Padova.

Milan, occhi su Ossola

Un vero e proprio momento d'oro che non è legato solamente al campo. Durante la Milano Fashion Week, il giovane calciatore ha sfilato all'eventoorganizzato all'interno della Galleria Vittorio Emanuele II, al fianco di Loftus-Cheek e Ashley Hu, tutti e tre con la maglia rossonera addosso.

Ma a conquistare l'attenzione di tutti sono state le prestazioni sul campo.

Può diventare importante?

La rete di ieri contro il Padova può essere un piccolo passo avanti nel percorso del giovane. L'allenatore amorim lo sta osservando particolarmente: è possibile che l'allenatore portoghese lo consideri una risorsa ottimale per la prima squadra.

La domanda, però, sorge spontanea: può trovare spazio quest'anno? La trequarti rossonera è una delle zone più complete, se non LA Più completa e, come sappiamo, scalare le gerarchie non è proprio facile. Aggregarlo in prima squadra già da subito, inoltre, rischierebbe di essere un fattore negativo: il giovane verrà caricato di aspettative eccessive.

Il giovane, infatti, ha solamente 19 anni e tutto i tempo pre crescere serenamente, migliorare e conquistarsi il proprio spazio, senza avere fretta. Con il Milan Futuro il suo cammino è iniziato molto bene, ora però è arrivato anche il primo squillo con la prima squadra. Le premesse ci sono, ora tocca solamente al giovane.