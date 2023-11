Milan, se fosse Bennacer il ‘colpo’ di gennaio? Ecco il regista di Pioli

Si parla molto di calciomercato per il Milan, ma se il vero colpo fosse già in casa? Ismael Bennacer corre verso il grande ritorno in campo

Il Milan, in questa stagione, sta faticando su più fronti: i rossoneri fanno fatica a segnare e non hanno una punta che possa dare il cambio con costanza a Giroud. Non solo: il Diavolo sta avendo dei seri problemi con gli infortuni che hanno falcidiato la rosa. E non è un problema solamente di questa stagione. Per questo, molti tifosi, stanno aspettando il calciomercato di gennaio: una sessione che potrebbe chiudere i buchi del Diavolo, che sono ancora importanti. Ma se non fosse così? Il Milan sta recuperando una delle sue pedine fondamentali, ovvero Ismael Bennacer. Se fosse lui il vero colpo di gennaio?

Bennacer lancia segnali — Il campo potrebbe presto riaccogliere il centrocampista rossonero. Lo stesso Bennacer ha lanciato chiari segnali: "Sta andando tutto bene, non sento nulla al ginocchio". Queste le sue parole a 'The National Football'. Non solo: Isma, nella giornata odierna, ha svolto gran parte dell'allenamento col gruppo. L'algerino potrebbe ritornare in campo per metà dicembre e potrebbe essere il vero colpo del calciomercato invernale del Milan. Perchè? Perché è proprio quel tassello che manca a Stefano Pioli.