Milan, Loftus-Cheek personalizzato. Buone notizie per Bennacer | PM NEWS

Il Milan , in pausa per la Nazionali, ha ricominciato ad allenarsi. Nella sessione odierna era presente anche la Primavera , ma non solo. Ecco, come riportato alla nostra redazione, alcune importanti novità.

Loftus-Cheek personalizzato. Buone nuove per Bennacer

Ruben Loftus-Cheek, che non ha giocato a Lecce perché non al massimo della condizione fisica, ha svolto anche oggi il suo allenamento personalizzato. Ottime notizie, invece, per quanto riguarda Ismael Bennacer. Il centrocampista rossonero ha svolto allenamento personalizzato per la prima parte, il resto in gruppo. L'algerino continua con il suo recupero dopo il pesante infortunio subito nell'andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter. LEGGI ANCHE: Scommesse, Florenzi si difende. “Mai scommesso sul calcio”