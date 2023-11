Milan, allenamento odierno con la Primavera: ecco il report

Seduta mattutina per la squadra, integrata da alcuni giocatori della Primavera. Ecco il comunicato sull'allenamento odierno del Milan

Il Milan , come di consueto duante le pause per le partite delle nazionali, si è allenato con la Primavera di Ignazio Abate. Presente, tra gli altri, anche Franceso Camarda . Ecco il report.

(fonte:acmilan.com) - Rossoneri a Milanello questa mattina per colazione, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento. Squadra anche oggi a ranghi ridotti per le assenze dei giocatori impegnati con le nazionali.