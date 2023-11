Calciomercato Milan – Moscardo che concorrenza! Piace alla Premier

Il Milan, sul calciomercato, avrebbe messo nel mirino un nuovo nome per il centrocampo: per Moscardo occhio alla concorrenza dalla Premier

La sessione invernale di calciomercato è ancora lontana, ma le dirigenze dei top club, e non solo, sarebbero già al lavoro per poter trovare alcune occasioni importanti. Tra queste, ovviamente, c'è anche il Milan, che dovrebbe lavorare ancora, soprattutto per coprire alcuni buchi nella rosa. Secondo quanto riportato dal collega di 'Sky Sport' Manuele Baiocchini, la dirigenza rossonera sarebbe sulle tracce di Gabriel Moscardo. Occhio alla forte concorrenza.