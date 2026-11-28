Andrea Marinozzi perplesso sulla produzione offensiva del Milan: il nostro approfondimento sulle parole del giornalista
Olympiacos-Milan, i tifosi rossoneri sui social pazzi di Cisse e Hutchinson | Video
Nonostante la vittoria in Europa League contro l'Olympiacos e un buon avvio di stagione, qualcuno ha ancora dei dubbi sulla qualità del gioco proposto dal Milan di Ruben Amorim. A storcere il naso, questa volta, è stato Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista.
Marinozzi: "Il Milan ha numeri bassi nell'ultimo terzo di campo"Intervenuto nell'ultimo appuntamento con 'L'ascia Raddoppia', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio', Marinozzi si è espresso così sui problemi del Milan:
"Il Milan continua ad avere numeri bassi nell'ultimo terzo di campo e all'interno dell'area di rigore avversaria, ma tanti giocatori che facilitano la vita".
Marinozzi ha ragione?L'analisi delle statistiche conferma in parte le osservazioni di Marinozzi. Dopo 12 giornate di Serie A, il Milan ha registrato 278 tocchi nell'area avversaria: 11 squadre su 19 hanno fatto meglio. Anche nella circolazione offensiva emerge una difficoltà: i rossoneri hanno completato 833 passaggi nell'ultimo terzo di campo, piazzandosi al 14° posto in Serie A. Il dato è particolarmente interessante se confrontato con il possesso palla, pari al 58,6%, che vale invece il 3° posto. La squadra di Amorim gestisce molto il pallone, ma fatica a trasformare la gestione in occasioni da gol.
L’altra faccia della medagliaC'è però un'altra faccia della medaglia. Nonostante produca soltanto 11,5 tiri a partita (17° posto), il Milan è 5° per expected goals, con 1,76 a incontro, e 3° per grandi occasioni create, con 3,67 di media. Inoltre, i rossoneri calciano in media 8,8 volte a partita dall'interno dell'area di rigore, un dato che lo colloca nella parte alta della classifica. Come afferma Marinozzi, dunque, i rossoneri arrivano meno frequentemente negli ultimi trenta metri rispetto ad altre big, ma le qualità dei singoli permettono di trasformare il minor numero di occasioni in più gol rispetto agli avversari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Editoriali e Analisi
Chi è Fabio Pandolfi, il metronomo del Milan Futuro che ha stregato Amorim
Editoriali e Analisi
Hutchinson piace, ma vale 50 milioni? I dubbi dei tifosi del Milan
News Calciomercato
Milan Top News: la mossa su Tomori, i 50 milioni per Hutchinson, l'ostacolo Endrick e i recuperi
News Calciomercato
Endrick, l'infortunio è un ostacolo per il Milan: cosa è cambiato lato Real Madrid e giocatore
Editoriali e Analisi
Finalmente Comotto: il segnale di Amorim. Allora non è ancora troppo tardi
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti