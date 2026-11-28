Nonostante la vittoria in Europa League contro l'Olympiacos e un buon avvio di stagione, qualcuno ha ancora dei dubbi sulla qualità del gioco proposto dal Milan di Ruben Amorim. A storcere il naso, questa volta, è stato Andrea Marinozzi, giornalista e telecronista.

Marinozzi: "Il Milan ha numeri bassi nell'ultimo terzo di campo"

"Il Milan continua ad avere numeri bassi nell'ultimo terzo di campo e all'interno dell'area di rigore avversaria, ma tanti giocatori che facilitano la vita".

Marinozzi ha ragione?

L’altra faccia della medaglia

Intervenuto nell'ultimo appuntamento con 'L'ascia Raddoppia', podcast in onda sui canali di 'Cronache di Spogliatoio',si è espresso così sui problemi delL'analisi delle statistiche conferma in parte le osservazioni di. Dopo 12 giornate di Serie A, il Milan ha registratoAnche nella circolazione offensiva emerge una difficoltà: i rossoneri hanno completato 833 passaggi nell'ultimo terzo di campo, piazzandosi alIl dato è particolarmente interessante se confrontato con il, pari al 58,6%, che vale invece ilLa squadra di Amorim gestisce molto il pallone, ma fatica a trasformare la gestione in occasioni da gol.C'è però un'altra faccia della medaglia. Nonostante produca soltanto, il Milan ècon 1,76 a incontro, econ 3,67 di media. Inoltre, i rossoneri calciano in media 8,8 volte a partita dall'interno dell'area di rigore, un dato che lo colloca nella parte alta della classifica. Come afferma, dunque, i rossoneri arrivano meno frequentemente negli ultimi trenta metri rispetto ad altre big, ma le qualità dei singoli permettono di trasformare il minor numero di occasioni in più gol rispetto agli avversari.