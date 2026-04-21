Le difficoltà del reparto offensivo del Milan sono evidenti a tutti: basti pensare che l'ultimo gol siglato da un centravanti rossonero porta la firma di Rafael Leão e risale al 1° marzo contro la Cremonese. Un dato che racconta bene il momento complicato, difficile da interpretare ma che ha inevitabilmente pesato sui risultati recenti della squadra. A esprimere il proprio punto di vista sulle difficoltà dei rossoneri è stato Luca Marchegiani , intervenuto a 'Sky Calcio Club', che ha analizzato così la situazione.

"Il Milan prende Fullkrug, che sicuramente non è nella fase crescente della sua carriera, ma 2 anni fa ha fatto la finale di Champions col Dortmund, anche essendo quel riferimento che dava possibilità alla squadra di appoggiarsi e giocare bene. Il problema secondo me, anche se c’è Modric e può sembrare una bestemmia dire questa cosa che sto per dire, invece è proprio il centrocampo. Il Milan ha un centrocampo che porta palla. È una squadra costruita più per gli inserimenti di Rabiot più che per il coinvolgimento degli attaccanti nel gioco. Infatti quand'è che fa male il Milan? Quando Rabiot sta male. Secondo me Allegri si è molto concentrato sulla solidità difensiva e sul valorizzare alcuni giocatori di cui lui si fida. E uno è Rabiot. E magari questo va a discapito del controllo di gioco".