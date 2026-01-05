Pianeta Milan
Marchegiani: “Milan, Füllkrug può cambiare un po’ le cose in attacco. Il centravanti deve avere …”

L'ex portiere Luca Marchegiani, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha commentato la conformazione dell'attacco del Milan dopo l'acquisto di Niclas Füllkrug dal West Ham. Ecco le sue considerazioni sul tema in questo intervento
Luca Marchegiani, ex portiere di Torino, Lazio e Chievo Verona in Serie A, nonché ex estremo difensore della Nazionale Italiana, ha parlato - a 'Sky Sport' - della conformazione dell'attacco del Milan di Massimiliano Allegri alla luce dell'arrivo, in prestito con diritto di riscatto, del centravanti tedesco Niclas Füllkrug dal West Ham.

"Secondo me Füllkrug può cambiare un po’ le cose. Il centravanti di una squadra come il Milan deve avere caratteristiche diverse da quelle di Rafael Leao, Christopher Nkunku o Christian Pulisic. Il dato del gol al primo tiro in porta è perché il Milan rischia poco: si accontenta di gestire la palla e aspettare il momento opportuno".

"Sono bravissimi a farlo ed è un pregio, non tutte le squadre sono in grado. Rischiano poco l’imbucata, la conclusione da fuori area: questo è il motivo per cui poi dopo ti capita l’occasione ed è grande. E siccome la qualità c’è …", ha chiosato Marchegiani sul tema.

