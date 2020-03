Maldini, percorso rossonero a tempo: andrà via a fine stagione

NEWS MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come ieri pomeriggio, a ‘San Siro‘, in occasione di Milan-Genoa, si sia presentato il solo amministratore delegato Ivan Gazidis come rappresentante della dirigenza rossonera. Assenti, oltre naturalmente a Zvonimir Boban, licenziato dal fondo Elliott Management Corporation, anche il direttore sportivo Frederic Massara ed il direttore tecnico Paolo Maldini.

Quest’ultimo, che in questi giorni ha avuto un lieve attacco febbrile, è molto combattuto se rimanere al Milan, ‘casa naturale’ sua e della sua famiglia, o se andare via subito, perché appare molto difficile che nel progetto di club e di squadra che ha in mente Gazidis possa esserci uno spazio importante per la sua figura. Probabilmente, ha incalzato il quotidiano romano, Maldini rimarrà al Milan soltanto fino al termine della stagione.

Un percorso rossonero a tempo, dunque, per Maldini, che accompagnerà Stefano Pioli fino alla fine della stagione prima di chiudere il rapporto lavorativo con il club di Via Aldo Rossi. Il Milan, intanto, si prepara ad affrontare una battaglia legale con Boban: per tutti i dettagli della vicenda, guardate questo video!!!

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android