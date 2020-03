Milan-Genoa: soltanto Gazidis presente a San Siro

NEWS MILAN – Né il direttore tecnico Paolo Maldini né il direttore sportivo Frederic Massara si sono presentati oggi allo stadio di San Siro per assistere alla sfida Milan-Genoa. Sugli spalti dello stadio meneghino, è presente invece l’amministratore delegato Ivan Gazidis, unico rappresentante della dirigenza del club di Via Aldo Rossi al seguito della squadra di Stefano Pioli. Per seguire la diretta testuale della partita di San Siro, continua a leggere >>>

