VIDEO MILAN – Non è finito con la separazione contrattuale il duello tra Zvonimir Boban e Ivan Gazidis. L’amministratore delegato rossonero ha licenziato per giusta causa il croato dopo l’intervista di pochi giorni fa. Boban però è convinto di non aver fatto nulla al di fuori dei vincoli contrattuali e quindi muoverà i propri legali per ottenere un risarcimento. Nella video news le ultime.

