La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth non è stata l'unica nota negativa della serata per il Milan. Dopo la partita giocata in Inghilterra, Mike Maignan, che ha giocato solamente 20 minuti a causa del rosso rimediato in partita, è stato il bersaglio di gravi insulti razzisti sui social media. Un episodio che ha spinto il club di via Aldo Rossi ad intervenire pubblicamente, condannando quanto accaduto e ribadendo la propria vicinanza al portiere francese, nonché capitano rossonero.

Il Milan si schiera con Maignan

Ilha preso posizione attraverso un comunicato ufficializzato sul proprio sito, sottolineando come il razzismo e ogni forma di discriminazione siano, dentro e fuori il terreno di gioco.

Nel messaggio, il club rossonero ha espresso una condanna nei confronti degli autori degli insulti, confermando al tempo stesso il sostegno al proprio portiere:

"AC Milan condanna con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, comportamenti inaccettabili che non trovano spazio né dentro né fuori dal campo Il Club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell’inclusione e dell’uguaglianza. Questi sono i valori di AC Milan. Infine, dobbiamo restare uniti, come Milanisti e come movimento calcistico italiano. L’unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe"

Una questione di rispetto

Non è la prima volta cheviene bersagliato da insulti razzisti e la sua vicenda non può essere considerata secondaria rispetto ai risultati e alle prestazioni sul campo. Il calcio si sa, è competizione e rivalità, ma perde il proprio significato proprio quando diventa un pretesto per attaccare una persona sul colore della sua pelle.

Il messaggio del club di via Aldo Rossi è piuttosto chiaro: la tutela dei propri giocatori e la lotta al razzismo devono rappresentare un impegno condiviso da tutti quanti i club in giro per l'Europa. La vera vittoria in questi casi non legata ai 3 punti, ma alla capacità di isolare chi discrimina e costruire un ambiente in cui ogni atleta possa essere giudicato per le proprie prestazioni in campo, non per un colore della pelle diverso da quello degli altri.