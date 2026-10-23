Il Milan condanna gli irsuti razzisti subiti da Mike Maignan: il comunicato del club
Bournemouth-Milan 3-0: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita del 'Vitality Stadium'
La sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth non è stata l'unica nota negativa della serata per il Milan. Dopo la partita giocata in Inghilterra, Mike Maignan, che ha giocato solamente 20 minuti a causa del rosso rimediato in partita, è stato il bersaglio di gravi insulti razzisti sui social media. Un episodio che ha spinto il club di via Aldo Rossi ad intervenire pubblicamente, condannando quanto accaduto e ribadendo la propria vicinanza al portiere francese, nonché capitano rossonero.
Il Milan si schiera con MaignanIl Milan ha preso posizione attraverso un comunicato ufficializzato sul proprio sito, sottolineando come il razzismo e ogni forma di discriminazione siano comportamenti incompatibili con il valore dello sport e con i principi che la società vuole promuovere, dentro e fuori il terreno di gioco.
Nel messaggio, il club rossonero ha espresso una condanna nei confronti degli autori degli insulti, confermando al tempo stesso il sostegno al proprio portiere:
"AC Milan condanna con fermezza ogni forma di razzismo e discriminazione, comportamenti inaccettabili che non trovano spazio né dentro né fuori dal campo Il Club esprime la propria piena solidarietà e il proprio sostegno a Mike e ribadisce il suo costante impegno nella promozione dei valori del rispetto, dell’inclusione e dell’uguaglianza. Questi sono i valori di AC Milan. Infine, dobbiamo restare uniti, come Milanisti e come movimento calcistico italiano. L’unico modo per riportare il calcio italiano dove merita di stare è fare fronte comune e dare il meglio di noi stessi, sia individualmente che collettivamente. Vogliamo tutti vincere, ma dobbiamo farlo nel modo giusto, con dignità, rispetto reciproco e classe"
Una questione di rispettoNon è la prima volta che Mike Maignan viene bersagliato da insulti razzisti e la sua vicenda non può essere considerata secondaria rispetto ai risultati e alle prestazioni sul campo. Il calcio si sa, è competizione e rivalità, ma perde il proprio significato proprio quando diventa un pretesto per attaccare una persona sul colore della sua pelle.
Il messaggio del club di via Aldo Rossi è piuttosto chiaro: la tutela dei propri giocatori e la lotta al razzismo devono rappresentare un impegno condiviso da tutti quanti i club in giro per l'Europa. La vera vittoria in questi casi non legata ai 3 punti, ma alla capacità di isolare chi discrimina e costruire un ambiente in cui ogni atleta possa essere giudicato per le proprie prestazioni in campo, non per un colore della pelle diverso da quello degli altri.
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