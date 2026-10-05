L'Italia Under 21 festeggia e conquista la qualificazione all'Europeo 2027 con una prestazione davvero strabiliante. La squadra allenata da Silvio Baldini travolge la Polonia 6-2 allo Stadio Adriatico di Pescara durante l'ultima giornata della fase a gironi, chiudendo al primo posto nel gruppo E superando proprio polacchi in classifica.

Notte magica per gli azzurrini

Una partita già indirizzata nel primo tempo, con l'Italia capace di imporre il proprio gioco trovando la rete al 16esimo minuto con. Dieci minuti dopo arriva il raddoppio firmatoche completa la propria doppietta al 54esimo. Successivamente è arrivato il goal dima la Polonia prova a reagire conma gli azzurrini rispondono con Fini. Nel finale della gara arriva anche il secondo goal dellaconprima della rete di cherubini all'86esimo.

Serata molto importante anche per tre giocatori del Milan presenti in formazione. Davide Bartesaghi ha giocato per tutti i 90 minuti nel ruolo di terzino sinistro, mentre Cisse è partito titolare come centravanti al 62esimo. Successivamente, Baldini ha mandato in campo Francesco Camarda, subentrato proprio al posto del compagno Cisse.