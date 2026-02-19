Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Letizia sicuro: “Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan. L’inter ormai…”

ULTIME MILAN NEWS

Letizia sicuro: “Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan. L’inter ormai…”

Letizia sicuro: 'Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan. L'inter ormai...'
Francesco Letizia, giornalista dalla fede rossonera, ha voluto parlare della lotta Scudetto di Inter e Milan ai microfoni di Sportitalia: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Francesco Letizia, giornalista dalla fede rossonera, ha voluto esprimere alcune parole ai microfoni di Sportitalia sulla lotta Scudetto, che vede ormai impegnate l'Inter di Chivu e il Milan di Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo ha voluto analizzare il cammino delle due squadra dopo il recupero dei rossoneri contro il Como, andato in scena ieri sera a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Letizia

—  

"Alla fine era evidentemente vero. Dietro il continuo appello di Allegri al quarto posto non c’era il maniavantismo di voler abbassare le aspettative e buttare pressione agli altri. La semplice consapevolezza che questo Milan non avrebbe avuto la corazza per fare molto di più. E anzi, essere a -7 è già una grande impresa per una squadra che in campo ha sempre dato tutto ma che semplicemente è arrivata un po’ “cotta” al momento più caldo. Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan e forse sarebbe finita diversamente anche Milan-Como, con conseguente inerzia totalmente differente del finale di stagione.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Scaroni: “Nuovi trofei? Certo che voglio aggiornare la bacheca! Berlusconi uomo formidabile”

Dal mercoledì, l’Inter esce certa vincitrice dello scudetto e con ottime chance di poter dire la sua in Champions: non fatevi ingannare dall’effimero 3-1 di Bodo. Il margine di 7 punti infatti permetterà alla squadra di Chivu di gestire già da Lecce il campionato, preparando così tutte le gare di coppa nel migliore dei modi, già a partire dal ritorno coi norvegesi, un over 2.5 squadra casa abbastanza scritto, con annessa qualificazione nerazzurra. A -5 sarebbe stato un altro film, ma bisogna raccontare la realtà e non la fantasia e la realtà, come dimostrano i fatti di San Valentino, a volte non è necessariamente giusta o meritata".

Leggi anche
Milan-Como 1-1: Leao risponde a Nico Paz, ma niente accorcio sull’Inter
Ravezzani: “Fabregas che trattiene Saelemaekers una scena vergognosa. Cacciare Allegri...

© RIPRODUZIONE RISERVATA