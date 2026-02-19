Milan, parla Letizia

"Alla fine era evidentemente vero. Dietro il continuo appello di Allegri al quarto posto non c’era il maniavantismo di voler abbassare le aspettative e buttare pressione agli altri. La semplice consapevolezza che questo Milan non avrebbe avuto la corazza per fare molto di più. E anzi, essere a -7 è già una grande impresa per una squadra che in campo ha sempre dato tutto ma che semplicemente è arrivata un po’ “cotta” al momento più caldo. Con Leao e Pulisic al 100%, sarebbe un altro Milan e forse sarebbe finita diversamente anche Milan-Como, con conseguente inerzia totalmente differente del finale di stagione.