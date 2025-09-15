Pianeta Milan
MILAN-BOLOGNA

Letizia inviperito per i torti arbitrali al Milan: “Mancanza di rispetto”

Francesco Letizia, giornalista sportivo e tifoso rossonero, ha commentato in un video su 'YouTube' quanto accaduto in Milan-Bologna di ieri
Ieri sera, a 'San Siro', nel posticipo domenicale della 3^ giornata della Serie A 2025-2026, il Milan di Massimiliano Allegri ha sconfitto il Bologna di Vincenzo Italiano. Un successo di 'corto muso', alla Allegri, un 1-0 firmato da un gran bel gol di Luka Modrić sull'assist perfetto di Alexis Saelemaekers.

Milan-Bologna, Letizia sbotta: "C'erano quattro rigori"

Ha tenuto banco, però, negli ultimi minuti del match, un episodio che ha del surreale. L'arbitro Matteo Marcenaro della Sezione A.I.A. di Genova aveva concesso un calcio di rigore al Milan per un fallo, multiplo, subito da Christopher Nkunku, lanciato in area piccola, a tu per tu con il portiere ospite, il polacco Łukasz Skorupski, da un suggerimento di Christian Pulisic. Penalty poi revocato in seguito ad una 'on field review' al V.A.R., dove 'comandava' l'arbitro Michael Fabbri.

E non si è trattato dell'unico episodio al limite accaduto durante Milan-Bologna. I rossoneri, già abbastanza sfortunati prima e dopo il gol di Modrić (ben 4 pali colpiti ...), lamentano la mancata concessione di altri tiri dagli undici metri, oltre che una direzione di gara apparsa - eufemismo - incerta da parte del fischietto genovese. Stamattina, in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale su 'YouTube', il giornalista Francesco Letizia ('SportItalia'), è esploso così.

"La mancanza di rispetto con cui il Milan è stato trattato ieri e in questo inizio di campionato va sottolineata. Ieri c'erano quattro rigori per il Milan - incalzato Letizia -: su Santiago Giménez, su Pulisic e due su Nkunku. L'unico valutato dal V.A.R. è quello di Remo Freuler sul francese, che per me era rigore, ma era ancora più rigore quello per il fallo di Jhon Lucumi". Ma per Letizia, gli episodi di Milan-Bologna sembrano essere soltanto la punta dell'iceberg di una questione un po' più radicata.

"Ditemi voi perché, quando tocca al Milan, c'è sempre un metro di giudizio diverso. Quando c'è il Milan di mezzo, bisogna andare a rivedere qualsiasi cosa. Lo trovo assurdo. È una mancanza di rispetto", ha chiosato Letizia sul tema. Di sicuro la società saprà farsi rispettare nelle sedi opportune.

