Calvarese: “Grave errore di arbitro e VAR durante Milan-Bologna, manca un rigore”

Gianpaolo Calvarese , ex arbitro di Serie A, ha commentato, sul proprio profilo X, l'episodio legato a Nkunku durante Milan-Bologna di ieri sera (terminata 1-0). Il giovane attaccante, in area di rigore , viene atterrato da Lucumì . Successivamente, il francese si rialza ma viene fatto cadere da Freuler con un contatto. Inizialmente l'arbitro Marcenaro ferma l'azione e fischia il rigore ma, poco dopo, viene richiamato dal VAR (Fabbri) dove viene fatta mostrare solamente l'immagine legata al secondo contatto. Il risultato? Rigore annullato e rosso per Allegri, espulso per proteste. Ecco, di seguito, il pensiero di Calvarese in merito:

"Milan-Bologna, grave errore di arbitro e VAR: manca un rigore per i rossoneri. La spinta di Lucumì su Nkunku è fallosa e sarebbe potuta essere da rosso. Sbaglia la valutazione di campo Marcenaro e sbaglia Fabbri a mostrare al monitor solo l’intervento di Freuler".