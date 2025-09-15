Pianeta Milan
Calvarese: “Grave errore di arbitro e VAR durante Milan-Bologna, manca un rigore”

Calvarese: “Grave errore di arbitro e VAR durante Milan-Bologna, manca un rigore” - immagine 1
Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato, sul proprio profilo X, l'episodio legato a Nkunku durante Milan-Bologna
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A, ha commentato, sul proprio profilo X, l'episodio legato a Nkunku durante Milan-Bologna di ieri sera (terminata 1-0). Il giovane attaccante, in area di rigore , viene atterrato da Lucumì. Successivamente, il francese si rialza ma viene fatto cadere da Freuler con un contatto. Inizialmente l'arbitro Marcenaro ferma l'azione e fischia il rigore ma, poco dopo, viene richiamato dal VAR (Fabbri) dove viene fatta mostrare solamente l'immagine legata al secondo contatto. Il risultato? Rigore annullato e rosso per Allegri, espulso per proteste. Ecco, di seguito, il pensiero di Calvarese in merito:

Calvarese: "Al Milan è mancato un rigore. Grave errore dell'arbitro

—  

"Milan-Bologna, grave errore di arbitro e VAR: manca un rigore per i rossoneri. La spinta di Lucumì su Nkunku è fallosa e sarebbe potuta essere da rosso. Sbaglia la valutazione di campo Marcenaro e sbaglia Fabbri a mostrare al monitor solo l’intervento di Freuler".

Secondo quanto riferito dall'ex arbitro, il Milan è stato penalizzato con un rigore mancato e un potenziale rosso ai danni di Lucumì non fischiato.

