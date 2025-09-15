Abbonamenti Milan, ultime ore per sottoscrivere la tessera: i dati parziali

I tifosi del Milan avranno tempo fino a domani, martedì 16 settembre, alle ore 12:00 per assicurarsi un posto a 'San Siro': le tessere sottoscritte hanno già superato quota 38mila. Molto positivo anche il dato sui rinnovi: oltre l’85% degli abbonati da almeno sei stagioni ha confermato la propria adesione.
38mila tessere sottoscritte, 85% dei rinnovi—
Segno, evidente, di un legame profondo e duraturo, di una amore viscerale tra il tifo rossonero e la squadra. Un tifo come sempre eterogeneo con tante famiglie e giovani. Sono oltre il 30%, infatti, gli abbonati Under 30 alle partite del Milan.
