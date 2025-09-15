Abbonamenti Milan, ultime ore per sottoscrivere la tessera: i dati parziali

Pianeta Milan
Il Milan sta per concludere la sua campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026: ecco come sta procedendo finora. Tifosi sempre innamorati
Daniele Triolo 

Bella vittoria, ieri sera a 'San Siro', per il Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano: al 61' assist di Alexis Saelemaekers per Luka Modric, gol del croato dell'1-0 finale e tre punti in tasca per i rossoneri. Che, con questo successo, hanno vinto la prima partita della stagione tra le mura amiche dopo l'inopinato k.o. del debutto (1-2) contro la Cremonese.

Abbonamenti Milan, domani alle ore 12:00 si chiude

Proprio nelle partite contro grigiorossi e rossoblu, il Milan ha fatto registrare, sugli spalti dello stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, una media di oltre 70mila spettatori. E se anche voi volete essere tra i fortunati habitué delle partite del Diavolo, dovete affrettarvi. La campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 entra, infatti, nelle sue ultime ore.

I tifosi del Milan avranno tempo fino a domani, martedì 16 settembre, alle ore 12:00 per assicurarsi un posto a 'San Siro': le tessere sottoscritte hanno già superato quota 38mila. Molto positivo anche il dato sui rinnovi: oltre l’85% degli abbonati da almeno sei stagioni ha confermato la propria adesione.

38mila tessere sottoscritte, 85% dei rinnovi

Segno, evidente, di un legame profondo e duraturo, di una amore viscerale tra il tifo rossonero e la squadra. Un tifo come sempre eterogeneo con tante famiglie e giovani. Sono oltre il 30%, infatti, gli abbonati Under 30 alle partite del Milan.

