Abbonamenti Milan, ultime ore per sottoscrivere la tessera: i dati parziali

I tifosi del Milan avranno tempo fino a domani, martedì 16 settembre, alle ore 12:00 per assicurarsi un posto a 'San Siro': le tessere sottoscritte hanno già superato quota 38mila. Molto positivo anche il dato sui rinnovi: oltre l’85% degli abbonati da almeno sei stagioni ha confermato la propria adesione.