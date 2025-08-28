Lecce-Milan: Pulisic verso il forfait, pronto Musah titolare. Ecco le novità

Lecce-Milan: assenti Jashari, Leao e Pulisic. Musah, Saelemakers e Loftus-Cheek pronti a supportare Gimenez

Oltre all’assenza di Ardon Jashari, come rivelato da Massimiliano Allegri questa mattina in conferenza stampa, e di Rafael Leao, il Milan dovrà fare a meno anche del suo numero 11, Christian Pulisic, alle prese con un problema alla caviglia che non lo rende disponibile al 100%. Per questo motivo dovrebbe partire dalla panchina, con il suo posto che sarà preso dall’altro americano Yunus Musah, che paradossalmente sarebbe molto vicino a una cessione. Sarà questa la sua ultima partita in rossonero?