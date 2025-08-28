Lecce-Milan: Pulisic verso il forfait, pronto Musah titolare. Ecco le novità

Lecce-Milan: emergenza in attacco per Allegri. Ecco le possibili scelte—
Come svela Bianchin, oggi durante gli allenamenti di rifinitura Musah è stato provato come esterno destro nel 3-5-2. Questo sposterebbe Saelemakers come seconda punta, mentre Loftus-Cheek agirebbe come mezz'ala pronta a inserirsi a supporto di Gimenez. A centrocampo, vista l’assenza di Jashari, Modric è destinato a una maglia da titolare
