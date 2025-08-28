Pianeta Milan
Lecce-Milan: Pulisic verso il forfait, pronto Musah titolare. Ecco le novità

Lecce-Milan: assenti Jashari, Leao e Pulisic. Musah, Saelemakers e Loftus-Cheek pronti a supportare Gimenez
Francesco De Benedittis

Come riportato dal noto giornalista Luca Bianchin sul proprio profilo X, in vista della partita Lecce-Milan, in programma domani sera alle 20:45, ci sono importanti novità di formazione.

Oltre all’assenza di Ardon Jashari, come rivelato da Massimiliano Allegri questa mattina in conferenza stampa, e di Rafael Leao, il Milan dovrà fare a meno anche del suo numero 11, Christian Pulisic, alle prese con un problema alla caviglia che non lo rende disponibile al 100%. Per questo motivo dovrebbe partire dalla panchina, con il suo posto che sarà preso dall’altro americano Yunus Musah, che paradossalmente sarebbe molto vicino a una cessione. Sarà questa la sua ultima partita in rossonero?

Come svela Bianchin, oggi durante gli allenamenti di rifinitura Musah è stato provato come esterno destro nel 3-5-2. Questo sposterebbe Saelemakers come seconda punta, mentre Loftus-Cheek agirebbe come mezz'ala pronta a inserirsi a supporto di Gimenez. A centrocampo, vista l’assenza di Jashari, Modric è destinato a una maglia da titolare

