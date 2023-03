Leao, altro che rinnovo a 7.5 milioni: prestazioni non all’altezza della sua richiesta

Rafael Leao continua a non incidere nel nuovo assetto tattico: le sue prestazioni non sono all'altezza delle sue richieste di rinnovo

Enrico Ianuario

Milan, c'è un problema Leao. L'attaccante portoghese dei rossoneri sta faticando da diverse settimane a questa parte. L'ex calciatore del Lille non riesce più ad incidere come un tempo da quando Stefano Pioli ha cambiato assetto tattico alla propria squadra. Sebbene il numero 17 preferisca partire un po' più accentrato, in realtà da quando non gioca sulla fascia sta facendo una fatica enorme, tant'è che non segna dal match contro il Lecce del 14 gennaio, due mesi esatti. Che la situazione contrattuale stia togliendo delle energie all'attaccante del Milan?

"Non credo che la situazione contrattuale stia incidendo. Deve stare più dentro la partita, qualche volta dobbiamo cercarlo di più. Oggi abbiamo avuto un buon palleggio ma a volte troppo lento. Abbiamo concluso tanto ma con poca precisione", questa la risposta di Pioliad una domanda su Leao al termine di Salernitana-Milan, gara disputatasi ieri e terminata 1-1. Fatto sta che il Milan, il giocatore e i suoi rappresentanti non hanno ancora trovato una quadra definitiva per proseguire insieme questo percorso di crescita. Tutto è fermo alla richiesta del calciatore avanzata qualche mese fa: un contratto da 7.5 milioni di euro a stagione. Ma siamo sicuri che Leao valga questa cifra?

Se avessero fatto questa domanda durante la scorsa stagione, probabilmente questa cifra poteva sembrare addirittura inferiore rispetto a quanto stesse facendo vedere in campo. Ad oggi, però, Leao non vale questa cifra, in quanto sta dimostrando di essere sì un calciatore forte ma ancora non un campionissimo. E' bastato spostarlo di qualche metro dentro il rettangolo verde di gioco per non rendere più come ha fatto nel corso della passata stagione e nella prima parte di quella attualmente in corso. Anche se Pioli ha negato, probabilmente questa situazione sta influenzando in negativo Leao.

I tifosi del Milan ovviamente sperano di vederlo 'surfare' come ha fatto nel corso di queste ultime stagioni. Il portoghese è uno dei pochi calciatori presenti all'interno della rosa di Pioli che può cambiare il corso di una partita anche con una semplice giocata. Per il Milan Leao è sicuramente importante, ma probabilmente è più importante per Leao continuare a giocare nel Milan e diventarne la star assoluta. Milan, importante promessa di Cardinale >>>

