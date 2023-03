Milan, Cardinale: “Vogliamo vincere con la disciplina finanziaria”

Cardinale: "Milan uno dei più grandi brand del calcio europeo"

Cardinale, per l'occasione, ha ricordato come si si avvicinato al calcio prima con il Tolosa (2020), proseguendo poi con l'acquisizione di alcune quote del Liverpool (2021) e, infine, arrivando al Milan nel 2022. «La mia passione per il calcio europeo è relativamente recente, per molto tempo non sono stato interessato - ha spiegato Cardinale, così come riportato da 'Tuttosport' oggi in edicola -. Abbiamo passato cinque anni studiando e imparando. Ci siamo incontrati con circa 200 squadre in tutti i paesi, abbiamo fatto il nostro primo investimento con il Tolosa, guidati principalmente dai dati. È stato davvero un gran esperimento, il prezzo di partenza era sui 60 milioni di euro, la squadra è retrocessa e l’abbiamo comprata per 15. Il primo anno abbiamo venduto il primo giocatore per 15 milioni di euro e ora siamo in Ligue 1, a metà classifica. È stato un bell’esperimento, abbiamo imparato molto».