Milan-Salernitana 1-1, la moviola: “Era rigore su Theo” | Serie A News

La moviola di Milan-Salernitana 1-1 secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Insufficiente la prova dell'arbitro Federico La Penna

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 terminata 1-1 ieri sera a 'San Siro'. Voto 5 rifilato dalla 'rosea' all'arbitro del match, il signor Federico La Penna di Roma 1, il quale, dopo una prima frazione di gioco tutto sommato ben diretta, ha collezionato un errore dietro l'altro nella ripresa.

Milan-Salernitana 1-1: la moviola della 'rosea' — Per il quotidiano sportivo nazionale, primo tempo senza sbavature per La Penna. Al 32' il difensore rossonero Fikayo Tomori avrebbe meritato un cartellino giallo per l'intervento su Grīgorīs Kastanos, ma si tratta di un errore veniale. Al 41' ed al 42' vede alla grande due episodi importanti. Il primo è il pallone calciato da Theo Hernández, terzino del Milan, che rimbalza sul braccio - dentro la figura - di Norbert Gyömbér appostato all'interno della sua area. Non può esserci penalty e lui giustamente non lo dà.

Quindi, Mike Maignan esce in maniera perfetta su Boulaye Dia, centravanti della Salernitana, lanciato a rete. Scivolata dell'estremo difensore francese sul bomber senegalese, fuori area: come fosse un libero vecchio stampo, Maignan prende il pallone pieno e, pertanto, l'intervento è regolare. La Penna vede tutto bene e lascia proseguire l'azione del Milan. Nella ripresa, invece, secondo la moviola di Milan-Salernitana della 'rosea', il direttore di gara ha deragliato.

Rigore da dare su Theo Hernández. Giusto revocarlo a Bennacer — Dal 64' al 72', tre episodi considerati in maniera frettolosa. Il primo: Lassana Coulibaly (Salernitana) tampona con l'anca Theo Hernández (Milan). Un gesto ritenuto 'light' da La Penna, in piena area di rigore campana. Ma l'impatto non è leggero, è anzi passibile di sanzione e quindi di calcio di rigore in favore del Milan. Un penalty che La Penna concede nel duello tra Domagoj Bradarić ed Ismaël Bennacer. Non ci sono, però, gli estremi: infatti Luca Banti lo richiama al V.A.R. consigliandone la revoca. Rigore tolto al Milan.

Il terzo episodio: Tomori, alla ricerca del pallone, correndo all’indietro in area ostacola l'ex rossonero Krzysztof Piątek. Per la 'rosea' qui ci sono dei dubbi. Poi, la rissa a bordo campo: redini perse e insufficienza in pagella meritata per l'arbitro del match di 'San Siro'. Mercato, il Milan pesca in casa PSG? Le ultime news >>>

