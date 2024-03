Sabatini ha parlato della gestione arbitrale di Di Bello e, in particolare, dell'episodio tra Maignan e Castellanos in Lazio-Milan

Il Milan vince per 1-0 contro la Lazio . Il gol di Okafor regala i tre punti ai rossoneri. Sandro Sabatini , noto giornalista, ha scritto un pezzo di commento alla sfida dell'Olimpico. Su Calciomercato.com, Sabatini ha parlato della gestione arbitrale di Di Bello e, in particolare, dell'episodio tra Maignan e Castellanos . Ecco le sue parole.

Sabatini su Maignan-Castellanos

"C'è un episodio che, prima ancora della baruffa finale, condiziona la sfida fra Lazio e Milan. Ed è il mancato rigore per quella scivolata sfortunata, sì, ma evidente, di Maignan su Castellanos. Lì probabilmente, dopo un quarto d'ora, sarebbe cambiato lo sviluppo di una sfida che poi Lazio e Milan hanno giocato alla pari fino a un certo punto, fino a quando c'è stata in campo la parità numerica. Dopo l'espulsione di Pellegrini il Milan ha preso il sopravvento, senza esagerare con le occasioni da gol ma portando a casa una vittoria che, escludendo l'episodio del rigore non assegnato alla Lazio, sembra comunque giusta, e sicuramente è una vittoria della quale il Milan non si deve vergognare. Anzi, ne deve essere assolutamente orgoglioso".