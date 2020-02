La settimana di Milan TV: Inferno del Lunedì e speciali

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Queste le proposte di Milan TV, canale tematico rossonero, per la settimana che andrà da oggi fino al 1° marzo: ecco il palinsesto completo!

INFERNO DEL LUNEDÌ – Dopo Fiorentina-Milan, oggi, lunedì 24 febbraio alle ore 18:00, torna con i propri abbonati il talk show del ‘Club Channel‘ rossonero. Tutti i tifosi possono partecipare, scrivendo post con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Umberto Zapelloni, con la conduzione di Mauro Suma.

BOX TO BOX – Eranio rilegge tatticamente la sfida dell”Artemio Franchi‘ di Firenze, in tutti i suoi aspetti. Una rilettura attenta rispetto a sfumature e particolari. In onda su Milan TV a partire dalle ore 18:00 di mercoledì 25 febbraio.

UNA GIORNATA CON… NORA HEROUM – La duttile atleta di Maurizio Ganz si racconta davanti alle telecamere di Milan TV. La 25enne centrocampista finlandese parla ai tifosi rossoneri nel corso di un’intera giornata trascorsa in compagnia del ‘Club Channel‘ rossonero.

MILANELLO DAILY – Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra, sabato 29 febbraio Milan TV si collega in diretta con Milanello per la conferenza stampa della vigilia di mister Stefano Pioli.

MILAN-GENOA LIVE – In occasione di Milan-Genoa di domenica 1° marzo alle ore 12:30, l’appuntamento centrale del ‘Club Channel‘ rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle ore 11:00, in diretta da ‘San Siro‘.

Intanto il Milan studia il riscatto di Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte: per scoprire quanto chiedono i tedeschi per il suo cartellino, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android