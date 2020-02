Calciomercato Milan – L’Eintracht Francoforte chiede 40 milioni per Rebic

CALCIOMERCATO MILAN – Sette reti nel 2020 e 6 gol in campionato nelle ultime 6 giornate stanno convincendo la dirigenza rossonera a studiare un piano per far diventare Ante Rebic un calciatore del Milan. Il croato, infatti, è in prestito biennale dall’Eintracht Francoforte, ma come ricordato recentemente dal direttore sportivo del club tedesco non è stata fissata alcuna cifra per il riscatto del ragazzo. Un errore del club di via Aldo Rossi, perché le belle prestazioni di Rebic stanno facendo lievitare il prezzo. Ora – secondo Tuttosport – l’Eintracht sembra voler almeno 40 milioni, anche perché il 50% andrebbe alla Fiorentina, precedentemente proprietaria del cartellino. Occhio a non dimenticare André Silva: nel caso in cui i tedeschi decidessero di riscattarlo la parte cash per il Milan si abbasserebbe notevolmente. Ecco le parole rilasciate recentemente dall’attaccante portoghese>>>

