La settimana di Milan TV: Inferno del Lunedì e Milan Addicted

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Le proposte della settimana televisiva del ‘Club Channel‘ rossonero, Milan TV, nell’attesa di capire se il campionato di Serie A andrà avanti o meno.

INFERNO DEL LUNEDÌ – Torna con i propri abbonati il talk show del ‘Club Channel‘ rossonero, dopo la domenica a porte chiuse: oggi, lunedì 9 marzo, alle ore 18:00. Tutti i tifosi possono partecipare, scrivendo post con l’hashtag #InfernodelLunedì. Ospiti in studio Mario Ielpo, Stefano Eranio e Umberto Zapelloni, con la conduzione di Mauro Suma.

BOX TO BOX – Domani, martedì 10 marzo, alle ore 18:00 il ‘Club Channel‘ rossonero propone l’analisi tattica di Milan-Genoa da parte di Eranio: sfumature, dettagli, particolari, tutto sotto la lente d’ingrandimento milanista.

MILAN ADDICTED – Due nuove puntante del programma di interviste e approfondimenti sui supertifosi rossoneri. A partire da questa settimana, tocca ad Andrea Cinciarini, cestista e capitano dell’Olimpia Milano, e ad Alvin, noto Dj e conduttore televisivo.

MILANELLO DAILY – Dopo aver proposto tutte le immagini degli allenamenti settimanali sostenuti dalla squadra. Milan TV si collega in diretta con Milanello nella giornata di sabato 14 marzo per la conferenza stampa della vigilia da parte di Stefano Pioli.

LECCE-MILAN LIVE – In occasione di Lecce-Milan di domenica 15 marzo alle ore 12:30, l’appuntamento centrale del ‘Club Channel‘ rossonero sarà con Giorgia Palmas a partire dalle ore 11:00, in diretta da studio e in costante collegamento con tutte le postazioni collegate dello stadio di Via del Mare.

