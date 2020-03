Inter, Zhang: “Il nuovo stadio sarà un ulteriore boost per Milano”

NEWS INTER – Steven Zhang, giovane Presidente dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a ‘corriere.it‘. Zhang ha esordito parlando dell’emergenza coronavirus nel nostro Paese, in particolare in Lombardia.

«Siamo orgogliosi di essere parte di Milano. Per dare dimostrazione del nostro supporto alla città, abbiamo annunciato una donazione a favore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche Luigi Sacco di Milano per sostenere lo straordinario lavoro dei sanitari in questi giorni complessi e per sottolineare il profondo legame del club con la città», ha detto Zhang.

«Inoltre – ha proseguito il numero uno nerazzurro –, continueremo a sostenere Milano, a parlare della sua rinascita, a lanciare messaggi positivi, consolidando un link tra l’Inter e Milano già fortissimo, che si potenzierà ulteriormente con il progetto del nuovo stadio, che rappresenterà un ulteriore boost per la città, in linea con il profilo di innovazione e di propensione al cambiamento che da sempre rendono unica Milano».

Del nuovo stadio ha parlato, oggi, anche Paolo Scaroni, Presidente del Milan: per le sue importanti dichiarazioni, continua a leggere >>>

