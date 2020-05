La settimana di Milan TV: evento con Roc Nation e chat con le leggende

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Il palinsesto settimanale di Milan TV, canale tematico rossonero, che anche in assenza del calcio giocato, propone un’ampia selezione di eventi speciali.

“FROM MILAN WITH LOVE” – Dopo l’evento live di domenica 3 maggio, torna anche questa settimana su Milan TV l’evento speciale voluto da AC Milan e Roc Nation per celebrare chi combatte in prima linea il Covid-19. DJ Khaled ha presentato le esibizioni di numerosi artisti musicali internazionali.

MILAN STATS: I CENTROCAMPISTI – Milan Stats, ecco su Milan TV il terzo episodio. Immagini, analisi e statistiche su Ismaël Bennacer, Hakan Çalhanoğlu e Franck Kessié, ovvero i fari del reparto mediano della squadra rossonera 2019-20.

TRAINING KIDS – Nella seconda puntata di #ACMilanTogether, Massimo Ambrosini e i suoi figli, da casa, continuano a proporre gli esercizi in famiglia dedicati ai più piccoli: 8 esercizi in sequenza per 8 minuti totali di lavoro. Servono solo un tappetino e una sedia, al massimo anche un asciugamano …

HISTORY MILAN – Le partite storiche del Milan in Champions League fra il 2003 e il 2007 saranno disponibili questa settimana, nel corso della programmazione quotidiana di Milan TV.

A CHAT WITH THE LEGENDS – Carlo Ancelotti e Ricardo Kaká ricordano, in videochat, lo Scudetto numero 17 del Milan, il titolo tricolore 2003-04. Ancelotti: “Mi fa piacere rivedere Riccardo”. Kaká: “Anche a me, sempre bello essere in contatto con il Milan”.

