La seconda vita di Fonseca dopo l’addio al Milan: il “Fattore X” del Lione

Era il 6 luglio 2024 quando a Milano è atterrato Paulo Fonseca. Dopo i quattro anni e mezzo di Stefano Pioli, il Milan aveva deciso di ingaggiare l'allenatore portoghese per provare a rilanciarsi, il progetto, tuttavia, non è mai decollato. Dopo una prima parte di stagione complicata, e il deludente pareggio di San Siro contro la Roma, il tecnico è stato sollevato dall'incarico nella notte tra il 29 e il 30 dicembre. Soltanto sei mesi sulla panchina rossonera e un'amore con i tifosi mai totalmente sbocciato.