La seconda vita di Fonseca dopo l’addio al Milan: il “Fattore X” del Lione

Il Fattore X—
Dopo la vittoria di misura sul Lille, 'L'Équipe' ribattezza l'ex Milan "Il Fattore X": l'allenatore con la più alta percentuale di vittorie (oltre il 65%) nella storia del club. Il direttore sportivo Mathieu Louis-Jean parla di "Piani tattici eccezionali", spiegando come "Abbiamo un coach formidabile, di alto, anzi altissimo livello".
Il suo ruolo è stato decisivo anche nelle ultime settimane di mercato: come confermato dallo stesso giocatore, Fonseca è stato il primo responsabile dell'arrivo di Endrick in prestito dal Real Madrid. "Se oggi sono qui bisogna ringraziare Paulo" ha spiegato il diciannovenne brasiliano sempre a 'L'Équipe', "Mi ha parlato del suo tipo di gioco, di cosa sarebbe successo se il mio arrivo si fosse concretizzato". I tifosi lo adorano, vedendo in lui la figura chiamata a ricostruire sulle macerie, il punto fermo da cui ripartire per ridare solidità a una struttura che sembrava sul punto di crollare.
