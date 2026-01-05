D'accordo con lui anche il 'Profeta', Hernanes, ex centrocampista brasiliano per Lazio, Inter e Juventus in Serie A, che, con Allegri, ha vinto due Scudetti (2016 e 2017) nella sua breve permanenza in bianconero. "Anche secondo me è il Milan perché ha più giocatori decisivi e perché gioca il calcio più unito alla sua filosofia e perché ha un portiere, Mike Maignan, in grandissima forma".