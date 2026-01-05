Pianeta Milan
Hernanes sicuro: "Il Milan di Allegri è il favorito per lo Scudetto. Vi spiego il perché"

Il 'Profeta' Hernanes, ex centrocampista brasiliano per Lazio, Inter e Juventus in Serie A, ha parlato della lotta Scudetto focalizzandosi sulle chance del Milan di Massimiliano Allegri di vincere il tricolore. Ecco le sue considerazioni
Nel corso di 'Vamos', trasmissione in onda su 'DAZN', Emanuele Giaccherini - ex centrocampista, tra le altre, di Juventus, Napoli e Nazionale Italiana, ha indicato il Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica con 38 punti dietro a Inter (39) e davanti al Napoli (37), come squadra favorita per la vittoria dello Scudetto.

Ecco perché: "Il Milan è la favorita allo Scudetto per Allegri, che è l'allenatore più vincente. Per il fatto che gioca una partita alla settimana e per il fatto che alla fine del campionato sarà la miglior difesa. E quindi vincerà ancora una volta la migliore difesa", la convinzione di Giaccherini.

D'accordo con lui anche il 'Profeta', Hernanes, ex centrocampista brasiliano per Lazio, Inter e Juventus in Serie A, che, con Allegri, ha vinto due Scudetti (2016 e 2017) nella sua breve permanenza in bianconero. "Anche secondo me è il Milan perché ha più giocatori decisivi e perché gioca il calcio più unito alla sua filosofia e perché ha un portiere, Mike Maignan, in grandissima forma".

