Solidità, vittorie, punti e … il Napoli: tutti i motivi per cui il Milan di Allegri può vincere lo Scudetto

Allegri ha la ricetta per vincere lo Scudetto: Milan, ecco perché puoi crederci fino in fondo
Il Milan di Massimiliano Allegri è attualmente secondo in classifica in campionato, con 38 punti, dietro all'Inter (39) capolista, ma davanti al Napoli (37), in piena lotta per lo Scudetto 2026. Ce la potrebbe fare? I numeri direbbero di sì
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento al Milan di Massimiliano Allegri, attualmente secondo in classifica in Serie A con 38 punti, dietro all'Inter capolista (39) ma davanti al Napoli (37), dunque in piena lotta per lo Scudetto. E sebbene Allegri continui ad indicare il quarto posto, ovvero la qualificazione in Champions League, come obiettivo stagionale, i numeri danno fiducia al suo Milan e lo spingono a credere nel tricolore.

Milan, sei da Scudetto? I numeri direbbero di sì

A differenza di Inter e Napoli, ancora in corsa sia in Champions sia in Coppa Italia, il Milan - da qui a fine stagione - avrà soltanto 21 partite di campionato da giocare (compreso il recupero contro il Como) e, pertanto, si potrà concentrare soltanto sulla Serie A. Un vantaggio che, alla lunga, potrebbe rivelarsi non di poco conto. Esattamente come fece un anno fa Antonio Conte con il Napoli che, in questo periodo dodici mesi orsono era secondo in graduatoria a 38 punti proprio come i rossoneri.

Come quel Napoli che confermò molti elementi della vecchia guardia, puntano sul loro riscatto e aggiungendo 3-4 pezzi pesanti, anche il Milan ha fatto lo stesso, con il ritorno di Alexis Saelemaekers e gli arrivi di Luka Modrić e Adrien Rabiot. Il lavoro sul campo ha fatto il resto per gli azzurri e sta facendo lo stesso per i rossoneri. Che sperano, a fine maggio, di potersi appuntare sul petto la seconda stella partendo da un ottavo posto.

Il Diavolo ha recepito le idee di Allegri

Allegri, per far ripartire il suo Milan, è .... ripartito dalla difesa, che aveva incassato caterve di gol. Finora invece ne ha incassati 13 in 17 partite: meglio hanno fatto soltanto Roma e Como. Altri dati, poi, fanno ben sperare nello Scudetto: soltanto una sconfitta, alla prima giornata contro la Cremonese, poi 16 risultati utili consecutivi in campionato (11 vittorie e 5 pareggi). Il tutto con un calcio forse non bello, ma concreto e tendente al successo. Anche a costo di soffrire. Il Milan di Allegri ha vinto ben 8 partite di 'corto muso', 5 di queste per 1-0. La soglia di attenzione e di 'percezione del pericolo', dunque, si è alzata.

E poi il Milan di Allegri è molto concreto: il primo gol, in ben dodici occasioni, è arrivato con il primo tiro nello specchio della porta. E in trasferta, tanto per ribadire il concetto, i rossoneri sono imbattuti grazie a 5 vittorie e 3 pareggi, con appena 5 gol subiti. In Italia nessuno ha fatto meglio né come punti conquistati né come reti al passivo. Come gol complessivi segnati, invece, il Milan è staccato rispetto alla capolista Inter che ne ha all’attivo 38, contro i 28 rossoneri. A livello di coppia di bomber, però, Rafael Leao (6 gol) e Christian Pulisic (8), totale 14, sono staccati di una sola lunghezza rispetto a Lautaro Martínez (10) e Marcus Thuram (5).

