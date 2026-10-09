I problemi finanziari non danno tregua a Yonghong Li, ex proprietario del Milan tra il 2017 e il 2018. La Corte di prima istanza di Hong Kong ha decretato la liquidazione della 'Rossoneri Sport Investment Co', usata all'epoca per rilevare il club, accogliendo la richiesta presentata dalla 'General Fantasy Company', società che fa capo a Huang Qingbo, moglie dello stesso Li.

Ex Milan, i debiti di Yonghong Li con la moglie

La bancarotta di Yonghong Li

La sentenza pronunciata il 30 giugno 2026 dal giudice di Hong Kong parla di un. Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, nell'agosto 2016 la 'General Fantasy' versònelle casse di Yonghong Li con un piano di rientro in due anni e un tasso d'interesse del 7% annuo. La ‘Rossoneri Sport Investment’ ha provato a difendersi chiamando in causa la prescrizione e sostenendo di non trovare riscontri nei bilanci, ma il tribunale ha tirato dritto. A risultare decisivi sono statifacendo cadere ogni obiezione e facendo scattare la liquidazione.Già a luglio 2025 il tribunale di Hong Kong aveva dichiarato ilper unnato dalle garanzie firmate nel 2017 a dalla copertura delle emissioni obbligazionarie. Ad oltre otto anni dal passaggio di consegne con il fondo Elliott, alcuni strascichi di quel passaggio di proprietà continuano a trascinarsi nelle aule di tribunale asiatiche.