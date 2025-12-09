Pianeta Milan
Graziani ricorda Rossi: "È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano"

Graziani ricorda Rossi: “È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano”

Francesco 'Ciccio' Graziani ha voluto spendere alcune parole per Paolo Rossi, ex Milan, scomparso il 09 dicembre 2020, ben 5 anni fa...
Il 9 dicembre 2020 è una data indimenticabile per tutti gli amanti del calcio: ben 5 anni fa è scomparso Paolo Rossi, ex giocatore del Milan ed eroe del Mondiale vinto dagli azzurri nel lontano 1982. Francesco 'Ciccio' Graziani, suo ex compagno di Nazionale, ha voluto spendere alcune parole durante l'intervista rilasciata ai microfoni de 'Il Messaggero' per ricordalo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Graziani per Paolo Rossi

"Merita tutto quello che si fa in suo nome. È stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio italiano. E un ragazzo di un'umanità senza pari".

Graziani ha voluto parlare dell'uomo: "Speciale, solare. Sorriso eterno e voglia di divertirsi. Ecco, il Paolo che ricordo ha il sorriso stampato in faccia. Potevi essere imbufalito, arrivava lui e ti passava subito. Quello era un gruppo azzurro molto solido, sicuro di sé, guidato da un condottiero vero come Bearzot e da uno staff di prim'ordine. Una squadra di amici. Ma mi rendo perfettamente conto che senza Paolo il Mondiale non lo avremmo vinto".

Ha poi concluso dicendo che anche al giorno d'oggi i club lo avrebbero preso: "Lo vorrebbero tutti. Rapido, intuitivo, spietato in area, pronto a dettare il gioco fuori. Prendiamo Retegui, moltiplichiamolo per due e avremo un'idea di Rossi".

