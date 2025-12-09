Nkunku gioca male per colpa di Rafa Leao! Analisi Torino-Milan 2-3

Ieri sera Torino-Milan 2-3 è stata una partita decisamente particolare: i rossoneri hanno vinto in rimonta e hanno messo in mostra una partita dai due volti. Primo tempo orribile, forse il peggiore della stagione. Secondo tempo dominante, tra i migliori della stagione. Come mai? Per dare una risposta a questo e analizzare tutto abbiamo chiesto al nostro match analyst Mattia Pellé, che ha fatto notare alcune cose che a molti sono sfuggite probabilmente. La prima riguarda Christopher Nkunku, francese classe 1997, finito al centro della critica. Tuttavia, c'è un motivo preciso per cui fa male ed è il suo compagno di attacco. Poi c'è un cambiamento tattico fondamentale da parte di Massimiliano Allegri che ha svoltato la partita. Per scoprire tutto questo guarda il video sul nostro canale YouTube che trovi qui sotto: ricorda di lasciare un mi piace, di iscriverti al canale e attivare la campanella! Inoltre commenta per dirci la tua!