Grande attesa per Milan-Napoli: San Siro sarà sold-out

Domenica sera andrà in scena a San Siro Milan-Napoli. C'è grandissima attesa per questo match, come testimonia il dato sugli spettatori
A Milano tira aria di grande sfida rispetto a questo weekend di campionato. Domenica sera a San Siro, in un match valido per la quinta giornata di questa Serie A, andrà infatti in scena Milan-Napoli (qui le probabili formazioni per la sfida). Si tratta del primo big match per entrambe le squadre, almeno per quanto riguarda il campionato. Gli azzurri hanno già affrontato in Champions League il Manchester City. Passando a parlare del Milan, era da tempo che non si viveva un'attesa del genere per una partita importante di Serie A. Le ultime uscite della squadra di Massimiliano Allegri stanno facendo sognare i tifosi, che sperano in una grande stagione dei rossoneri. Per domenica, un risultato positivo o una buona prestazione potrebbero accendere ulteriormente l'entusiasmo della piazza. Intanto, il dato relativo agli spettatori attesi dà indicazioni riguardo al clima positivo attorno al Milan.

Milan-Napoli, San Siro sold-out

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sarà un San Siro sold-out (al netto del settore ospiti) quello che domenica sera ospiterà la sfida tra Milan e Napoli. Sono infatti più di 72mila i tagliandi staccati per il posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A. Insomma, come anticipato, c'è grande entusiasmo intorno alla squadra di Allegri.

