Giulini contro Cardinale: 'In USA forse si tifa più Cagliari che Milan'

Nelle scorse hanno fatto scalpore le parole del proprietario del Milan, Gerry Cardinale sulla conoscenza del calcio italiano all'estero. Il patron rossonero, in un'intervista al podcast americano The Varsity aveva confrontato gli investimenti della Serie A con quelli della Premier League: "La vera concorrenza non sono le altre 19 squadre di Serie A: è la Premier League. Quello è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente. Hanno quasi quattro volte le entrate televisive delle altre leghe europee — ed è un problema. Eppure, in Serie A, l'ultima può battere la prima in qualsiasi giornata. È la lega più competitiva, ma non veniamo pagati per questo. Non possiamo ottenere accordi significativi per i diritti internazionali. Perché? Perché i distributori vogliono solo "il meglio", da cui nasce il fenomeno della Superlega. Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema. La competizione è l'essenza dello sport, ma non è premiata economicamente".