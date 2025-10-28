Giulini contro Cardinale: 'In USA forse si tifa più Cagliari che Milan'

Nelle scorse hanno fatto scalpore le parole del proprietario del Milan, Gerry Cardinale sulla conoscenza del calcio italiano all'estero. Il patron rossonero, in un'intervista al podcast americano The Varsity aveva confrontato gli investimenti della Serie A con quelli della Premier League: "La vera concorrenza non sono le altre 19 squadre di Serie A: è la Premier League. Quello è un buco nero economico che drena ricchezza dal continente. Hanno quasi quattro volte le entrate televisive delle altre leghe europee — ed è un problema. Eppure, in Serie A, l'ultima può battere la prima in qualsiasi giornata. È la lega più competitiva, ma non veniamo pagati per questo. Non possiamo ottenere accordi significativi per i diritti internazionali. Perché? Perché i distributori vogliono solo "il meglio", da cui nasce il fenomeno della Superlega. Negli Stati Uniti, nessuno vuole vedere Cagliari contro Lecce, e questo è un problema. La competizione è l'essenza dello sport, ma non è premiata economicamente".
Giulini risponde a Cardinale: "Qualcuno in USA tifa più Cagliari che Milan. È facile dire che …"
Giulini risponde a Cardinale: “Qualcuno in USA tifa più Cagliari che Milan. È facile dire che …”
Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha risposto alle parole di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sulla conoscenza del club rossoblù in America: ecco la risposta del patron degli isolani
La risposta del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini—
Immediata è arrivata la secca replica del numero del club sardo che su X ha dichiarato: "Caro Cardinale, facile dire che ‘Cagliari-Lecce non interessa a nessuno’ quando si conosce la Sardegna solo da turista. L’ottavo club d’Italia per tifosi si guarda, si rispetta e - chissà - qualcuno in USA forse tifa più Cagliari che Milan".
